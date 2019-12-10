ثقافي / "تصوير الحياة الصامتة" دورة تدريبية في جمعية الثقافة والفنون بالمدينة المنورة
الثلاثاء 1441/4/13 هـ الموافق 2019/12/10 م واس
المدينة المنورة 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واس
تنظم جمعية الثقافة والفنون بالمدينة المنورة ممثلة في لجنة التصوير الضوئي الخميس المقبل دورة تدريبية بعنوان " تصوير الحياة الصامتة " تزامناً مع اليوم العالمي لتصوير أحادي اللون " الأبيض والأسود "، وذلك بصالة الجمعية .
وتأتي الدورة ضمن اهتمامات اللجنة بفن التصوير وبالمصورين ومواصلة للبرامج والدورات التي تنظمها لجنة التصوير الضوئي بالجمعية ضمن خطتها لهذا العام 1441 هـ .
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23:07ت م
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