المدينة المنورة 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واستنظم جمعية الثقافة والفنون بالمدينة المنورة ممثلة في لجنة التصوير الضوئي الخميس المقبل دورة تدريبية بعنوان " تصوير الحياة الصامتة " تزامناً مع اليوم العالمي لتصوير أحادي اللون " الأبيض والأسود "، وذلك بصالة الجمعية .وتأتي الدورة ضمن اهتمامات اللجنة بفن التصوير وبالمصورين ومواصلة للبرامج والدورات التي تنظمها لجنة التصوير الضوئي بالجمعية ضمن خطتها لهذا العام 1441 هـ .//انتهى //23:07ت م0346