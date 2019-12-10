تبوك 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واسأكد المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان عدم صحة ما تم تداوله بمقطع فيديو يتذمر فيه أحد المواطنين من عدم تفاعل الدوريات الأمنية وشرطة محافظة حقل مع بلاغه عن تعرض سيارته للسرقة ، حيث باشرت شرطة محافظة حقل بتاريخ 1441/4/12هـ بلاغاً من المواطن الذي يتحدث بمقطع الفيديو عن سرقة سيارته وعدم اتهامه أحد بذلك ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في حينه ، الا أنه امتنع عن التعاون لاستكمال إجراءات التحقيق في بلاغه ، بعد اتصاله وإفادته أنه عثر عليها في أحد الأودية التي تبعد 30 كم عن المحافظة ، حيث بادرتالجهات الأمنية المختصة بالبحث عنه وضبطه ، وباستجوابه اتهم شخصين بسرقة سيارته ، وتم استدعاؤهما وإيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة .// للصحف فقط // // انتهى //23:26ت م0350