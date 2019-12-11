أملج 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واسالتقى محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي اليوم ، رئيس مجلس إدارة نادي الحوراء الرياضي بأملج منصور عطيفي المرواني ولاعبي النادي بمناسبة تحقيق النادي عدداً من الانجازات الرياضية على مستوى المنطقة خلال الموسم الرياضي الحالي .وفي بداية اللقاء هنأ محافظ أملج مجلس الإدارة واللاعبين لتحقيقهم كأس بطولة المنطقة لكرة القدم فئة الناشئين وبطولة المنطقة لكرة الطائرة وحصول الفريق الأول على بطاقة الصعود المؤهلة لتصفيات المملكة وعدداً من الانجازات الأخرى التي حققها النادي ، مثمناً جهود مجلس الإدارة وحرصها على ضم الاسماء الشابة في الألعاب الرياضية الذي أسهم في تطور رياضة المنطقة والوطن بشكل عام .وحث المحافظ الشباب على استثمار أوقات الفراغ في الرياضة من خلال الانضمام للاندية التي تلقى كل حرص واهتمام من الهيئة العامة للرياضة وبمتابعة من سمو أمير المنطقة للنهوض بالرياضة.من جهته أعرب رئيس مجلس إدارة نادي الحوراء منصور عطيفي المرواني عن شكره لمحافظ أملج على اهتمامه ومتابعته لانشطة النادي وتشجيعه لابنائه في المحافظة ، مشيراً إلى أن نادي الحوراء حقق خلال الموسم الحالي عدة إنجازات منها كأس بطولة المنطقة لفئة الناشئين لكرة القدم وكأس بطولة المنطقة لفئة الشباب لكرة الطائرة وكأس بطولة المنطقة لكرة الطاولة لدرجة الأولمبي فردي وكأس بطولة المنطقة لكرة الطاولة لدرجة الأولى فردي وكأس بطولة المنطقة لكرة الطاولة لدرجة الأولى زوجي وكذلك الحصول على بطاقة الصعود المؤهلة لتصفيات المملكة للفريق الأول لكرة القدم ، موجهاْ الشكر للاعبين والمدربين وكافة الطاقم الإداري والفني الذين لم يألوا جهداً لخدمة نادي الحوراء الرياضي في جميع الألعاب المختلفة .// انتهى//00:15ت م0353