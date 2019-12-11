جيزان 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واسدشن معالي مدير جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني اليوم، مشروع مواصفات خريج ومخرجات تعلم جامعة جازان " "التحدي والإنجاز" المقدم من وكالة الجامعة لشؤون الطالبات، وذلك على مسرح كليتي الآداب والمجتمع بالمدينة الجامعية.وأكد معاليه أن تدشين مشروع مواصفات خريج جامعة جازان هو ضمن الأهداف الرئيسية للجامعة منذ إنشائها ويعد مقياساً مهما لمستوى أدائها بتخريج طلاب متميزين ومنافسين في سوق العمل تحقيقا لرؤية المملكة 2030.وأضاف معاليه أن أهداف الرؤية 2030 تدعم العمل على إنجاز مشروع مواصفات خريج ومخرجات الجامعة لتعزيز الشخصية الوطنية، إلى جانب رفع مستوى التنافسية للجامعة وتعزيز الخصائص الشخصية للخريج والتي من شأنها الارتقاء بالمجتمع مع تطوير واستثمار رأس المال البشري.فيما أوضحت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة عائشة بنت حسن زكري أن مشروع إعداد مواصفات خريج ومخرجات جامعة جازان يواكب متطلبات العصر الحديث واحتياجات سوق العمل.وتضمنت الفعاليات عرضاً مرئياً يعرف بالمشروع ومن ثم محاور اللقاء التي بتدأت بمحور مواصفات الخريج ومخرجات التعلم "الإنجاز" ثم محور طرق التقييم وأثرها على صدق قياس مخرجات التعليم واختتمت المحاور بالحديث عن الممارسات التطبيقية في بناء وقياس منظومة مخرجات التعليم .//انتهى//00:18ت م0354