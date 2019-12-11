الداير بني مالك 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واسأعلنت محافظة الداير بني مالك عن فتح باب المنافسة والترشيح لجائزة الأمير محمد بن عبدالعزيز لمزرعة البن النموذجية في الداير 1441هـ.وقدم محافظ الداير نايف بن لبدة شكره و تقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان على دعمه السخي لمزارعي البن، مثمنا له إقرار الجائزة التي سيكون لها أثر بالغ في تشجيع زراعة البن وتحفيز المزارعين للاهتمام بالبن وزراعته.وأكد بن لبدة أنه تم مراعاة العديد من المعايير وأساليب التقييم في وضع الجائزة، تنفيذا لتوجيهات سمو نائب أمير منطقة جازان، بما يحقق النفع منها في تشجيع الحركة الزراعية والارتقاء بالأعمال الزراعية في المحافظة وتأهيل المزارعين بشكل احترافي وتشجيع روح التنافس الإيجابي بين المزارعين .وأشار إلى أن شروط المشاركة في المنافسة على الجائزة تتمثل في أن يكون عدد أشجار البن المثمرة لا يقل عن 100 شجرة ، 50 % منها يتجاوز عمرها خمس سنوات ، وأن تكون المزرعة ضمن النطاق الإداري لمنطقة جازان وفي مواطن الاستزراع وفق المعايير العلمية ، وأن لا يكون في ملكية المزارع المتقدم أي أشجار غير مرغوبة ، ولا يحق للفائز بالمركز الأول التقدم خلال ثلاث سنوات قادمة.ودعا المزارعين التي تنطبق عليهم الشروط التسجيل في الجائزة في موعد أقصاه مطلع شهر جمادى الأولى المقبل، متمنيا لهم التوفيق و النجاح عبر الرابط :https://forms.gle/FoLY3Cmx7MpFrCJv8 .// انتهى //00:19ت م0355