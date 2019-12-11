سكاكا 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واسحقق الفريق الكروي الأول بنادي القلعة بسكاكا بطولة دوري الجوف والحدود الشمالية لأندية الدرجة الثالثة برصيد 24 نقطة ليتأهل بذلك لدور الـ 16 من منافسات الصعود لدوري الدرجة الثانية.وتوج مدير مكتب هيئة الرياضة بمنطقة الجوف مريح بن مصلح المريح لاعبي الفريق بكأس البطولة والميداليات الذهبية، وجاء فريق التضامن مِن محافظة رفحاء بالمركز الثاني برصيد 22 نقطة وحل فريق طبرجل ثالثا ب 19 نقطة والقريات رابعاً برصيد 12 نقطة ثم فريقي الانطلاق والوعد برصيد 6 نقاط لكل منهما.واستمرت البطولة لأكثر من ثلاثة أشهر لُعب خلالها 30 مباراة اهتزت خلالها الشباك 96 مرة تأهل بها البطل نادي القلعة والوصيف نادي التضامن للتصفيات النهائية للصعود لدوري الدرجة الثانية.// انتهى //00:28ت م0356