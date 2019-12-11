الرس 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بمركز الأمير سلطان الحضاري بمحافظة الرس, اليوم حفل تكريم 241 طالباً بجائزة سموه للتفوق العلمي "تفوق"، التي ينظمها تعليم محافظة الرس بدعم من رجل الأعمال مسعد بن سعود بن سمار, بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان, ومستشار سمو أمير القصيم إبراهيم الماجد, ومحافظ الرس حسين العساف, ومدير تعليم المنطقة صالح الجاسر, ومدير تعليم محافظة الرس سليمان الطعيسي, ورجل الأعمال مسعد بن سمار, ومسؤولي المحافظة, وأولياء أمور الطلبة.وبدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى الطالب تركي القويعي كلمة الطلاب المتفوقين عبر فيها عن شكره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه للمتفوقين لتحفيزهم ومواصلة التفوق ونهل العلم لخدمة الوطن, مقدماً شكره وتقديره لداعم هذه الجائزة رجل الاعمال مسعد بن سمار, داعياً المولى عز وجل أن يبارك له في دعمه وعطاءه لأبنائه.بعدها عرض فيلم بعنوان "خمس سنوات انجاز وعطاء" يحكي مرور خمس سنوات منذ تولى سموه إمارة منطقة القصيم, واستعرض من خلاله 11 مؤلفاً لسموه, عقب ذلك قدم أوبريت بعنوان "صانعي المجد", تلا ذلك شاهد سموه مسيرة للمتفوقين البالغ عددهم 241 طالباً.وعبر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, في كلمته عن فخره واعتزازه بمثل هؤلاء الشباب المتفوقين الذين حصلوا على التميز والتفوق, مشيداً بالجهود المبذولة في مثل هذا المحفل من قبل مدير تعليم محافظة الرس ومنسوبي التعليم كافة, مثمناً الدعم الذي تتلقاه الجائزة من قبل رجل الأعمال مسعد بن سمار, الذي يسعى من خلال هذا الدعم إلى تحفيز الطلاب وتشجيعهم على مواصلة النجاح.وقال سموه : ما رأيناه من مخرجات تفوق وتميز ما هو الا ثمرة من ثمار هذه الدولة ـ أيدها الله ـ بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ عبر تخصيصها ربع ميزانيتها لقطاع التعليم, مؤكداً أن التعليم هو المعيار الحقيقي لتطور الأمم ورقيها ونهضتها, سائلاً المولى عز وجل لأبنائنا الطلاب كل التوفيق والنجاح, داعياً الله سبحانه أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.وفي ختام الحفل كرم سمو أمير منطقة القصيم راعي الجائزة الرسمي رجل الأعمال مسعد بن سمار وفريق عمل الحفل وشركاء النجاح, كما التقطت الصور التذكارية لسموه مع الطلاب المتفوقين.// انتهى //00:32ت م0357