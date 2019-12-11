الخرطوم 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واسبدأت بالعاصمة السودانية الخرطوم اليوم اجتماعات الدورة الـ 39 للجمعية العمومية لاتحاد إذاعات الدول العربية "الآسبو" والاحتفال بيوبيله الذهبي برعاية رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، وحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان على بن حسن جعفر وأعضاء الاتحاد وعدد من الشخصيات السياسية وأعضاء السلك الدبلوماسي.ورأس وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماعات النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للإذاعات العربية الأستاذ سعد بن محمد الجريس.وفي كلمة الافتتاح، أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك أن الاتحاد أحد منصات التكامل بين الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية ويعد نموذجًا في التعاون العملي وفقًا لأهداف وبرامج الاتحاد في تحقيق نتائج ملموسة تعايشها الشعوب العربية من خلال التبادل البرامج في قطاعي الإذاعة والتلفزيون.من جانبه دعا وزير الثقافة والإعلام السوداني فيصل محمد صالح، إلى الشراكات بين الدول العربية في مجال الإعلام والاهتمام بالتدريب المشترك لإيصال الصورة الحقيقية وتخطي ظاهرة النمطية في نقل الأخبار، ووصف هذا التعاون بأنه "مسؤولية كبيرة".// انتهى //01:02ت م0361