الرياض 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واسرفع معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة 2020 ، مشيراً معاليه بأن لغة أرقام الميزانية أكدت بما لا يدع مجالاً للشك متانة اقتصاد المملكة وقوته التي تعتمد على توافر البيانات اللحظية عن ما تحقق في كل مؤشر من مؤشرات الميزانية في مختلف قطاعات الدولة العامة والخاصة.ونوه معاليه بأن الدولة تسير لتحقيق مستهدفاتها الاقتصادية سنوياً وفق رؤية المملكة 2030 التي حددت أهدافها بكل دقة وصلابة بما ينعكس على رفاهية الوطن والمواطنين مع استمرار تحقيق معدلات نمو إيجابية سنوية في المجالات المتعددة مع مواصلة الجهود المتعلقة بتحسين جميع الخدمات الأساسية المقدمة للمواطن الذي هو صلب العملية التنموية للوطن بشكل عام ومحور اهتمام القيادة الرشيدة ليجد مواطنو هذه الدولة أفضل الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية وغيرها من الخدمات .وقال معاليه : القيادة الرشيدة تؤمن بلغة الأرقام وتوافر البيانات الدقيقة عن كل مستهدفات الرؤية الطموحة وهذا بلا شك انعكس بتبني الدولة مؤخراً إنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي التي من خلالها بإذن الله سيتم توفير قاعدة متينة من البيانات مدعومة برؤى استشرافية تستهدف الأولويات الوطنية في المجالات كافة وفق توجيهات الدولة – أيدها الله- مع أهمية التركيز على منتجات الذكاء الاصطناعي بما يخدم المحور الاقتصادي والاجتماعي والتنموي وغيرها من المجالات، وهذا سيكون محور الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في المستقبل القريب وسيكون دورها قريباً بإذن الله ظاهراً للعيان في كافة الخدمات المقدمة للوطن والمواطن جنباً إلى جنب مع ما تحقق من خلال قصص النجاح السابقة من خلال أذرع الهيئة القائمة حالياً.وسأل معاليه الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يمدهما بعونه وتوفيقة لتحقيق كل ما من شأنه رفعة الوطن ورفاه المواطن.// انتهى //01:41ت م0362