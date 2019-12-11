نيويورك 13 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على هبوط طفيف لليوم الثلاثاء، لكنها تظل غير بعيدة عن أعلى مستوياتها .وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 27.33 نقطة بما يعادل 0.1 بالمئة إلى 27882.27 نقطة، وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 3.46 نقطة أو 0.11 بالمئة إلى 3132.5 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 5.64 نقطة أو 0.07 بالمئة إلى 8616.18 نقطة.//انتهى//02:22ت م0365