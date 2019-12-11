سياسي / اجتماع إقليمي في أبيدجان لتنمية التعاون الأمني في إفريقيا
الأربعاء 1441/4/14 هـ الموافق 2019/12/11 م واس
أبيدجان 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واس
بدأت في العاصمة العاجية أبيدجان أعمال ورشة عمل إفريقية تضم خبراء أفارقة من عدة دول،بينها 21 دولة متضررة من عدم الاستقرار الأمني .
ويبحث الاجتماع مجالات التعاون البيني في مجال الأمن والشراكة الدائمة بين الدول المتضررة وإعداد التحاليل اللازمة لتمكين أصحاب القرار من اتخاذ القرار لمواجهة المتغيرات الأمنية في المنطقة.
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