أبيدجان 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واسبدأت في العاصمة العاجية أبيدجان أعمال ورشة عمل إفريقية تضم خبراء أفارقة من عدة دول،بينها 21 دولة متضررة من عدم الاستقرار الأمني .ويبحث الاجتماع مجالات التعاون البيني في مجال الأمن والشراكة الدائمة بين الدول المتضررة وإعداد التحاليل اللازمة لتمكين أصحاب القرار من اتخاذ القرار لمواجهة المتغيرات الأمنية في المنطقة.// انتهى //02:58ت م0368