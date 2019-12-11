عمّان 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واسأدانت الحكومة الأردنية اليوم، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق المسجد الأقصى، والتي كان آخرها قيام أحد أعضاء الكنيست السابقين يرافقه مجموعة من المتطرفين بأداء الطقوس الدينية على مدخل باب المغاربة أحد أبواب المسجد ، ثم اقتحامه بحماية الشرطة الإسرائيلية.وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز ، رفض هذه الانتهاكات التي تمثل استفزازاً لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم وانتهاكا لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وفقاً للقانون الدولي.وحذر في بيان صحفي، من مغبة استمرار هذه الانتهاكات وطالب بوقفها وباحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني، مشددا على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة للمسلمين فقط.// انتهى//07:12ت م0003