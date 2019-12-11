الأمم المتحدة 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واسأعلنت الأمم المتحدة اليوم في مدريد – خلال اللقاء الدوري للدول الملتزمة بالاتفاقات الأممية بشأن تغير المناخ – عن مبادرة جديدة أطلقها عدد من وكالاتها لإنشاء "نظم وخدمات جديدة للإنذار المبكر" بهدف التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره في الدول النامية.ودعا رئيس الجمعية العامة إلى الاستثمار في تدابير القدرة على الصمود في البلدان الأكثر عرضة للظاهرة العالمية.وبحسب الأمم المتحدة إن هذا التحالف المتضافر الذي تقوده المنظمة العالمية للأرصاد الجوية "سيساعد في حماية حياة المجتمعات وممتلكاتها وسبل عيشها" حول العالم. التحالف، الذي أعلن عنه اليوم خلال اجتماعات مؤتمر الأطراف الخامس والعشرين في مدريد الإسبانية، يضم اثنتي عشرة منظمة دولية تعمل مجتمعة على "تعزيز خدمات الأرصاد الجوية والهيدرولوجية في البلدان النامية". بهدف تعزيز قدرات هذه الدول في مجال المعلومات المناخية لتصبح مطابقة لقدرات الدول الأكثر تقدما" بحلول عام 2030.//انتهي//07:12ت م0005