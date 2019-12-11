الرياض 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين في مقدمة مستقبلي القادة الخليجيين.خادم الحرمين: التحديات الحالية تستدعي التكاتف الخليجي.خادم الحرمين: دعم إيران للإرهاب يتطلب منا المحافظة على مكتسبات دولنا.ملك البحرين: رعاية وحكمة خادم الحرمين ستجعلان مخرجات القمة على مستوى التحديات.التكامل العسكري والأمني حصانة لدول «التعاون».خادم الحرمين يقيم مأدبة غداء تكريماً لقادة التعاون.البيان الختامي لمجلس التعاون: الوقوف صفًا واحدًا في مواجهة أي تهديد.الأمير خالد الفيصل مواكبة التطورات لتحـقــيق الرؤيـة.الأمير فيصل بن بندر خطط مدروسة ورؤية محكمة.فيصل بن مشعل: علينا ترسيخ تاريخ الدرعية.فيصل بن فرحان والزياني: القمة ناقشت موضوعات هدفت إلى تحقيق التكامل والترابط بين دول المجلس.العواد: ولي العهد قاد تغييرات جوهرية في المملكة.انطلاق جولة لمباحثات أستانا في كازاخستان.البرهان يشكل لجنة لإزالة تمكين نظام البشير ومحاربة الفساد.الاحتلال يمنع محافظ القدس من ممارسة عمله.// يتبع //07:32ت م0006