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الأربعاء 1441/4/14 هـ الموافق 2019/12/11 م واس
الرياض 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين في مقدمة مستقبلي القادة الخليجيين.
خادم الحرمين: التحديات الحالية تستدعي التكاتف الخليجي.
خادم الحرمين: دعم إيران للإرهاب يتطلب منا المحافظة على مكتسبات دولنا.
ملك البحرين: رعاية وحكمة خادم الحرمين ستجعلان مخرجات القمة على مستوى التحديات.
التكامل العسكري والأمني حصانة لدول «التعاون».
خادم الحرمين يقيم مأدبة غداء تكريماً لقادة التعاون.
البيان الختامي لمجلس التعاون: الوقوف صفًا واحدًا في مواجهة أي تهديد.
الأمير خالد الفيصل مواكبة التطورات لتحـقــيق الرؤيـة.
الأمير فيصل بن بندر خطط مدروسة ورؤية محكمة.
فيصل بن مشعل: علينا ترسيخ تاريخ الدرعية.
فيصل بن فرحان والزياني: القمة ناقشت موضوعات هدفت إلى تحقيق التكامل والترابط بين دول المجلس.
العواد: ولي العهد قاد تغييرات جوهرية في المملكة.
انطلاق جولة لمباحثات أستانا في كازاخستان.
البرهان يشكل لجنة لإزالة تمكين نظام البشير ومحاربة الفساد.
الاحتلال يمنع محافظ القدس من ممارسة عمله.
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