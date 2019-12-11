وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الرسالة القوية ) : يوماً بعد يوم تتأكد أهمية مجلس التعاون في حفظ أمن واستقرار المنطقة وتنميتها وازدهارها، فدور المجلس محوري في صون أمن المنطقة من الاهتزازات المفتعلة التي تبثها إيران بين حين وآخر في محاولات فاشلة لأخذ المنطقة إلى منعطفات وعرة تقودها إلى المجهول، ولكن حكمة وإدراك قادة دول المجلس أفشلا كل المخططات الإيرانية العبثية، بل وجعلت من إيران دولة منبوذة في المجتمع الدولي بكشف كل مخططاتها بالتدخل في الشأن العربي.وأعتبرت أن قمة التعاون التي ختمت أعمالها أمس كانت بمثابة رسالة قوية بأن مجلس التعاون قوة فاعلة مؤثرة في المشهد السياسي والاقتصادي والأمني، ليس على مستوى الإقليم وحسب وأيضاً على المستوى الدولي، وهذا أمر لا جدال فيه، فمتانة سياسات المجلس تنطلق كونه قوة مركزية في منطقة مهمة تشهد أوضاعاً غير مستقرة، ودوره يأتي كعامل استقرار غاية في الأهمية، والمجتمع الدولي يعي تلك الأهمية، ويقدر الأدوار التي يقوم بها مجلس التعاون.وأضافت : على الرغم من انخراط دول المجلس في شأنها باهتمامها بأمنها واستقرارها وتنميتها إلا أن الشأن العربي دائماً ما يكون حاضراً في بؤرة الاهتمام، فدول مجلس التعاون تعرف أنها القوة الأكثر ثباتاً واستقراراً، وأن عليها القيام بمسؤولياتها القومية، وهو أمر تقوم به بالفعل على أعلى المستويات دون أن تغفل علاقاتها البينية التي هدفها المواطن الخليجي في المقام الأول، والتي تسخر كل إمكاناتها من أجل رخائه ورفاهه وتنميته، فدول مجلس التعاون تعمل جاهدة على تحقيقها، مذللة كل العقبات من أجل وصول التنمية الشاملة التي نحن بصددها.// يتبع //07:32ت م0007