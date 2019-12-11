وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( القمة الخليجية 40.. وحدة اقتصادية وتكامل أمني ) : الابتسامة التي ارتسمت على محيا قائد مسيرة الوطن خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- خلال استقباله -أيده الله- لسمو أمير دولة الكويت في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، وتكرر هذه الابتسامات واللقطات العفوية التي زينت الأحاديث الجانبية بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي قبيل البدء بأعمال اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، والتي استضافتها المملكة استجابة لرغبة الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة التي ترأست أعمال الدورة الأربعين.ورأت أن هذه الابتسامات هي في مضمونها مشهد يروي لنا قصة تاريخ عريق من التآخي والتآلف والتعاون بين قادة الخليج العربي، وعلاقة قامت على التلاحم والاتفاق على الموقف والهدف والتأكيد على وحدة القرار ووحدة المصير كشعار بات يزين هذه العلاقات الأخوية والشراكات العميقة والتعاون التاريخي،وأشارت الى تأكيد خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في كلمته بأن المجلس قد تمكن منذ تأسيسه من تجاوز الأزمات التي مرت بها المنطقة، وأن المنطقة اليوم تمر بظروف وتحديات تستدعي تكاتف الجهود لمواجهتها، حيث لا يزال النظام الإيراني يواصل أعماله العدائية لتقويض الأمن والاستقرار ودعم الإرهاب، الأمر الذي يتطلب منا المحافظة على مكتسبات دولنا ومصالح شعوبنا، والعمل مع المجتمع الدولي لوقف تدخلات هذا النظام، وأن نؤكد على موقفنا تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، كما نثمن جهود الأشقاء اليمنيين وعلى رأسهم الحكومة اليمنية في التوصل إلى اتفاق الرياض، ونؤكد على استمرار التحالف في دعمه للشعب اليمني وحكومته، وعلى أهمية الحل السياسي في اليمن وفق المرجعيات الثلاث.وبينت أن إعلان الرياض ليؤكد على أهمية التكامل العسكري والأمني بين دول مجلس التعاون، وعلى الوحدة الاقتصادية والتكامل الجمركي بين دول مجلس التعاون، إعلان يؤكد على وحدة وشمولية الموقف والرؤية لكافة التحديات التي تمر بها المنطقة سواء على الصعيد الاقتصادي أو الأمني، وأن المجلس ماضٍ في ذات الروح وذات التآخي وذات التلاحم والثبات في الموقف الذي يزين العلاقة التاريخية بين قيادات وشعوب الخليج العربي.// انتهى //07:33ت م0009