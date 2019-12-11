السيح 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واسأنهت إدارة تعليم الخرج توزيع المقررات الدراسية للفصل الثاني من العام الدراسي الجاري 1441هـ وترحيلها لجميع مدارس التعليم العام للبنين والبنات بقطاعي التعليم في السيح والدلم، وذلك تحقيقاً لمتطلبات الانضباط المدرسي والبداية الجادة للفصل الدراسي الثاني.وتضمنت خطة الترحيل تشكيل فرق عمل وتحديد المهام و مراحل وآلية التنفيذ لتوزيع المقررات الدراسية من خلال أربعة محاور، شملت البيانات التفصيلية لجميع مدارس التعليم العام من خلال نظام نور، ومعالجة وتحليل البيانات وتصنيفها حسب المرحلة ونوع الدراسة ، وتوزيع المقررات الدراسية من خلال خطة معدة ومجدولة زمنياً، ومتابعة وصول المقررات الدراسية لكل طالب وطالبة مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني.// انتهى //08:20ت م0010