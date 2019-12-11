مكة المكرمة 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واسألقى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس، درسه الأسبوعي بالمسجد الحرام في شرح كتابي (تفسير السعدي) و (عمدة الأحكام).وتحدث الشيخ السديس عن شرح تفسير المقطع الثاني من سورة الحديد من الآية (3) إلى الآية (6) كما تطرق إلى شرح الحديث الثالث من كتاب الصلاة في باب المواقيت, كما تحدث عن فضل الصلاة على وقتها وبيان أنها أفضل العبادات البدنية مطلقاً.// انتهى //09:18ت م0013