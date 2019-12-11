حائل 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واسرفع معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم وافر الشكر والثناء إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة لعام 2020 .وأكد معاليه أن تخصيص نحو 193 مليار ريال لقطاع التعليم يعكس حرص واهتمام الحكومة الرشيدة على ضمان استمرار سبل التنمية التي يعدّ التعليم أبرزها من خلال انعكاس مظاهر تقدمه في الازدهار والرخاء على الوطن والمواطن السعودي مشيراً الى أن الاهتمام بالتعليم ورعايته يعد أمراً أساسياً في مسيرة التنمية في المملكة .وأشار مدير جامعة حائل أن ما يشهده التعليم الجامعي على وجه الخصوص من نمو وتطور يأتي في ظل إقرار نظام الجامعات الجديد الذي سوف يسهم - بإذن الله - في تكريس هذا النمو والتطور من خلال تنمية الكوادر البشرية وإعداد الأجيال لتنمية وطنهم ومجتمعهم عبر المعارف والعلوم والبحوث العلمية وخدمة المجتمع الأمر الذي يدفعهم للإسهام في نهضة بلادهم والذي يعد المواطن السعودي هو أحد أهم محاور التنمية الوطنية اليوم.وأضاف الدكتور خليل البراهيم أن مؤشرات النمو الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة مستمرة - بإذن الله - من خلال مسيرة الإصلاح الاقتصادي في ضوء رؤية المملكة 2030 التي سوف تتحقق من خلال أهدافها وبرامجها التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة, مؤكداً على أن القيادة لا تألو جهداً في تأمين سبل العيش الكريم والخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطن السعودي في ظل تنويع مصادر الدخل ومواصلة الأهداف الاقتصادية العليا من خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين الأمر الذي يدل على مكانتها الاقتصادية التاريخية الكبرى في العالم, داعيا الله العلي القدير أن يديم على بلادنا الرخاء والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.// انتهى //09:44ت م0016