بيروت 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، بحالة القلق التي تسود الساحة السياسية في ظل انقطاع التواصل بين الفرقاء المعنيين وغياب أي مبادرة جدية تؤدي إلى بلورة حل بشأن الأزمة الحكومية ويكون مقبولا من كافة الاطراف السياسية.وتحدثت عن تأكيد مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا الكسندر لافرينتيف، في تصريح له أمس، إمكانية لتجاوز الصعوبات والعراقيل في عمل اللجنة الدستورية السورية .ولفتت الانتباه إلى إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس في افتتاح مؤتمر دولي عقد في رام الله أمس التوجه نحو إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية .وأخبرت عن احتشاد أعداد كبيرة من المتظاهرين أمس في ساحات الاحتجاج ببغداد وسط استنفار أمني للقوى الأمنية العراقية وذلك بعد أيام من هجوم دام أسفر عن مقتل وجرح عشرات المعتصمين في ساحة الخلاني.وتطرقت إلى تظاهر مئات الآلاف مجددًا في فرنسا أمس احتجاجا على التعديلات المطروحة على أنظمة التقاعد المتعددة.// انتهى //09:52ت م0017