مكة المكرمة 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واسأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة الموارد البشرية بالتعاون مع إدارة الأمن والسلامة عن أسماء المرشحين والمرشحات بصورة نهائية لشغل الوظائف على لائحة " المستخدمين ، وبند الأجور ) والتنسيق الإعلان عنها " والبالغ عددهم " 49 مرشحًا " لشغل 49 وظيفة بعد الانتهاء من إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات لوظائف حرّاس المدارس التي استمرت لمدة عشرة أيام .ودعت الإدارة المرشحين إلى مراجعتها لإدارة التعليم " إدارة الموارد البشرية " " التوظيف " خلال خمسة أيام من تاريخه، لإنهاء إجراءات التعيين ، حسب المتبع نظاماً .تجدر الإشارة أنه سبق وأن تم الإعلان قبل اسبوع عن أسماء المرشحين والمرشحات لحارس وزوجته والبالغ عددهم 60 مرشحًا ومرشحةً.// انتهى //09:54ت م0018