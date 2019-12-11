القاهرة 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، دعوة دول قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام قمتهم الأربعين التي عقدت أمس بالرياض إلى تفعيل الشراكة الاستراتيجية وتعزيز التعاون العسكري والأمني فيما بين دولهم الست للحفاظ على الأمن الإقليمي.واهتمت بمباحثات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس، مع نظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا، التي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، والارتقاء بها إلى التعاون الاستراتيجي، وتوطيد العمل الإفريقي المشترك لتسوية النزاعات وتعزيز التنمية .وتطرقت كذلك إلى اندلاع احتجاجات عنيفة في طرابلس اللبنانية، بالتزامن مع اجتماع المجموعة الدولية لدعم لبنان الذي تستضيفه باريس اليوم.ونشرت الصحف في متفرقات أخرى نبأ مقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين في إطلاق نار بولاية نيوجيرسي الأمريكية.// انتهى //09:57ت م0019