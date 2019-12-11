كابول 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واسأصيب خمسة أشخاص عندما فجر انتحاري نفسه اليوم خارج قاعدة باجرام الأمريكية الرئيسة في أفغانستان.وأبانت المتحدثة باسم حاكم إقليم باروان وحيدة شاهكار في تصريح أن اشتباكًا وقع لمدة 30 دقيقة بين المهاجمين الذين كان من الواضح أنهم يريدون دخول القاعدة والقوات الأجنبية.وقالت بعثة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان في بيان: إن الهجوم الذي وقع عند المدخل الجنوبي لقاعدة باجرام تم احتواؤه وصده سريعًا، ولم يسفر عن سقوط قتلى أو مصابين أمريكيين أو من التحالف، لكن قاعدة طبية تخدم المحليين تضررت بشدة.ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.// انتهى //10:07ت م0020