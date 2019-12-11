الرياض 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واسصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير أسفرت - بفضلٍ من الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على ثلاثة أشخاص أردني واثنان من الجنسية المصرية، تراوحت أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم ببيع العملات والأوراق النقدية المزيفة، وضبط بحوزتهم على أوراق نقدية مزيفة بما يقارب 100,000 ريال، حيث تم إيقافهم واُتخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية.// للصحف // // انتهى //10:09ت م0023