ينبع 14ربيع الأخر 1441هـ الموافق 11ديسمبر 2019م واسأنهت إدارة الأمن الصناعي والسلامة بالهيئة الملكية بينبع، ممثلة بقسم الإطفاء والوقاية من الحريق، الشطر الأول من برنامجها السنوي "خطط الإخلاء والطوارئ 2019/2020م", حيث نفذت حزمة من تجارب خطط الإخلاء الوهمية في المنشآت التعليمية بمدينة ينبع الصناعية، وذلك خلال الربع الرابع للعام الحالي 2019م.وتهدف تجارب خطط الإخلاء الوهمية التي استفاد منها 24 منشأة تعليمية، إلى تدريب الكادر التعليمي والأكاديمي والطلاب على كيفية التصـرف في حال حدوث حريق - لا سمح الله - إلى حين وصول فرق الطوارئ والإسعاف، إلى جانب تعريفهم بطريقة الخروج الآمن والمنظم من الصفوف الدراسية والمكاتب الإدارية، والتوجه إلى مواقع نقاط التجمع الآمنة، إضافة لاختبار أنظمة كشف الحريق المبكر بالمنشآت التعليمية.من جهة أخرى تستعد إدارة الأمن الصناعي والسلامة للبدء في تنفيذ "فرضيات الطوارئ"، تستهدف خلالها مباني ومرافق إدارات الهيئة الملكية بينبع، وذلك لاستكمال الشطر الثاني من البرنامج في العام القادم 2020م.// انتهى //11:18ت م0046