طوكيو 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واسأغلق المؤشر نيكي القياسي منخفضا في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم مع اقتراب موعد فرض رسوم أمريكية على سلع استهلاكية صينية بقيمة 160 مليار دولار .وهبط المؤشر نيكي 0.08 % ليصل إلى 23391.86 نقطة وقاد قطاعا الرعاية الصحية والصناعة التراجع.وارتفع 98 سهما علي المؤشر نيكي في حين انخفض 120.وخسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.34 % مسجلا 1714.95 نقطة.// انتهى //11:27ت م0049