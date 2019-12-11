اقتصادي / مؤشر الأسهم اليابانية يغلق على انخفاض
الأربعاء 1441/4/14 هـ الموافق 2019/12/11 م واس
طوكيو 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واس
أغلق المؤشر نيكي القياسي منخفضا في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم مع اقتراب موعد فرض رسوم أمريكية على سلع استهلاكية صينية بقيمة 160 مليار دولار .
وهبط المؤشر نيكي 0.08 % ليصل إلى 23391.86 نقطة وقاد قطاعا الرعاية الصحية والصناعة التراجع.
وارتفع 98 سهما علي المؤشر نيكي في حين انخفض 120.
وخسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.34 % مسجلا 1714.95 نقطة.
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11:27ت م
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