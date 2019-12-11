المدينة المنورة 14 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 11 ديسمبر 2019م واساستقبل مدير الجامعة الإسلامية المكلف الدكتور عبدالله العتيبي أمس، سفير اليمن لدى المملكة الدكتور شائع الزنداني, والوفد المرافق.وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك, حيث تحتضن الجامعة ٣١٩ طالبًا يمنيًا منتظمًا، فيما بلغ إجمالي الخريجين اليمنيين من كليات الجامعة ١٦٥٦ خريجًا.ونوّه سفير اليمن الدكتور شائع الزنداني بالدور الذي تقوم به الجامعة في رعاية ودعم الطلاب اليمنيين, مبينًا أن ذلك يمثّل امتدادًا طبيعيًا وحقيقيًا للدعم الكبير الذي تقدمه المملكة لليمن في المجالات كافة.// انتهى //11:30ت م0050