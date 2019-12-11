تبوك 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واسنظم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك اليوم، بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة مبادرة الحملة الوطنية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية والتي استهدفت أكثر من 60 موظفا وموظفه ومراجعي الفرع.وأوضح مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد بن عبدالله الحربي, أن هذه الحملة تأتي ضمن الأنشطة التي يقوم بها الفرع حرصاً على صحة وسلامة الموظفين ، مشيداً بمبادرة الحملة للتطعيم ضد الانفلونزا الموسمية التي تقدمها وزارة الصحة والحرص على زيادة الوعي الصحي والحفاظ على سلامة الموظفين، مشيراً إلى أن الحملة اشتملت على برنامجاً تثقيفاً وتوعوياً لمنسوبي الفرع والمراجعين.من جهة اخرى أكدت صحة تبوك أنها وفرت اللقاحات في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لـ صحة تبوك، مشيرةً إلى أن الفئات الأكثر حاجة للقاحات هم الأطفال، والحوامل، والمصابين بالأمراض المزمنة، وكبار السن، والعاملين في المجال الصحي، بالإضافة إلى المصابين بنقص المناعة، مؤكدة على هؤلاء بضرورة التوجه إلى أقرب مركز صحي للحصول على لقاح الإنفلونزا.// انتهى //11:31ت م0051