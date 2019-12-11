أبها 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واسأكد مدير إدارة تعليم بيشة نايف الهاجري أهمية تعزيز قيم الانضباط واحترام الوقت في نفوس الطلاب والطالبات وضرورة متابعة المدارس لتحقيق هذه القيمة، مشيراً إلى دور قادة ومعلمي المدارس في ضبط العملية التعليمية.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الانضباط المدرسي بتعليم بيشة الذي عقد اليوم، الذي استعرض استعدادات الإدارات والأقسام ومكاتب التعليم لتنفيذ خطة الانضباط المدرسي والتأكيد على نشر ثقافة الانضباط وتعزيزها على مستوى المدرسة والمجتمع، والاطلاع لعدد من التجارب المتميزة في الميدان.وشارك أعضاء اللجنة ومديرو ومديرات مكاتب التعليم بعدد من المقترحات لتعزيز الانضباط المدرسي في المدارس من خلال برامج وأنشطة تربوية وتوعوية.وفي نهاية الاجتماع تم إقرار خطة الانضباط المدرسي التي تتضمن متابعة ورصد انضباط الطلاب والطالبات في الأسبوع الخامس عشر الذي يسبق اختبار نهاية الفصل الأول وتكريم المتميزين في الانضباط المدرسي.// انتهى //11:31ت م0052