عرعر 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واسأختتم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في عرعر أمس سلسلة الدورات العلمية التي نظّمها مؤخراً على مدى أربعة أسابيع في جامع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بحي المساعدية، وجامع سليمان المهيلب بحي الجوهرة.وأوضح المكتب أنه تم تنظيم أربعة دورات علمية، شملت 28 درساً استفاد منها أكثر من 600 طالب، لافتاً أن الدورات في شرح أصول التفسير لابن عثيمين و شرح كتاب لمعة الاعتقاد و شرح السنة للبربهاري و شرح كتاب التوحيد.// انتهى //11:32ت م0053