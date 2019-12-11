القطيف 14 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واسنظم تعليم محافظة القطيف أمس، معرضًا للمنتجات الإلكترونية العلمية، الذي ضم 18 مشروعًا طلابيًا في المجالات العلمية المختلفة، حيث ناقش الطلاب مشاريعهم وما توصلوا إليه من نتائج خلال البحث والتطبيق العملي، وذلك بمدرسة دار الحكمة الثانوية.ونوه مدير مكتب تعليم القطيف عبد الكريم العليط، بما شاهده من أعمال علمية في المعرض، مؤكدًا أن الطلبة هم نواة المستقبل لتحقيق رؤية المملكة 2030 الطموحة، حيث ينتظرهم مستقبل واعد ومشرق في ظل ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام وعناية بالتعليم والمواهب الطلابية المختلفة.من جانبه، أكد قائد المدرسة عصام الشماسي، أن المعرض هو الأول من نوعه لمادة الورش الفنية "فاب لاب المدرسة" على مستوى المنطقة، شارك في إعداده نخبة من الطلاب المتميزين، واعتمد فيه الطلاب على برمجة الأردوينو التي من خلالها يمكن برمجة المشروع ليعمل حسب التخطيط المناسب له، مشير إلى أن «فاب لاب» مبادرة ماهر من قبل وزارة التعليم تحت مسمى مادة الورش الفنية.// انتهى //11:32ت م0054