تونس 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم مصادقة مجلس نواب الشعب التونسي على ميزانية تونس للعام القادم 2020م، موضحةً أن الميزانية تٌقدر بـ 16,6 مليار دولار، أي بزيادة 5ر9 في المئة عن السنة الماضية.وأشارت إلى الاجتماعات التي يعقدها رئيس الحكومة التونسي المكلف الحبيب الجملي في إطار مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة.وتطرقت إلى دعوة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام قمتهم الأربعين التي عقدت أمس بالرياض إلى تفعيل الشراكة الإستراتيجية وتعزيز التعاون العسكري والأمني فيما بين دولهم الست للحفاظ على الأمن الإقليمي.وسلطت الضوء على تجمع عشرات المتظاهرين أمام مبنى بلدية الميناء في مدينة طرابلس شمال لبنان احتجاجًا على مقتل شخصين نتيجة انهيار مبنى سكني.ولفتت الانتباه إلى تطورات الأحداث في العراق مع تواصل الاحتجاجات المنادية بالإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد.// انتهى //11:34ت م0055