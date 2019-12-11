طرابلس 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واسأعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في ليبيا أن حوالي 897000 ليبي بحاجة إلى المساعدة الإنسانية في عام 2020.وأوضح المكتب في تقرير له اليوم ، أن هذا رقم يمكن أن يزداد إذا تصاعد القتال المسلح واستمر النزوح ، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن ليبيا تعتبر دولة ذات دخل متوسط أعلى، إلا أن أكثر من ثماني سنوات من عدم الاستقرار وانعدام الأمن أثرت على رفاهية العديد من الأطفال والنساء والرجال في ليبيا، مبينة أن الوضع الإنساني معقد بشكل متزايد، خاصة مع تصاعد العنف، بما في ذلك اشتباكات طرابلس منذ أبريل والاشتباكات في مرزق في أغسطس.من جانبه أكد منسق الشؤون الإنسانية لدى الأمم المتحدة في ليبيا يعقوب الحلو على الحاجة إلى استعادة الخدمات الأساسية للمتضررين من النزاع في البلاد.وأضاف التقرير استمرار انعدام الأمن والاشتباكات تسبب في نقص الأدوية في تاورغاء.// انتهى //11:37ت م0056