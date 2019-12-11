الرياض 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واسيرعى معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي الاثنين القادم، حفل افتتاح أعمال "مجلس التجار"، الذي أعلنت غرفة الرياض إنشاءه مؤخراً وذلك بحضور عدد من المهتمين والمستثمرين في القطاع.وتهدف الغرفة من تكوين المجلس إلى تقوية التواصل بين التجار، وإتاحة الفرصة لهم للتحاور وإبداء آرائهم حول القضايا التي تهم القطاع والإسهام في تطويره بما يمكنه من أداء دوره في تحقيق أهدف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني.وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان أهمية الدور الذي سيضطلع به المجلس في دعم مسيرة النهوض بالقطاع التجاري والإسهام في إيجاد أرضية مشتركة لتنفيذ برامج ومبادرات التحول الاقتصادي وأهداف رؤية المملكة 2030، التي تجد الاهتمام والرعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.وقال: إن مبادرة مجلس التجار تهدف لتحقيق عدد من الأهداف من بينها تنظيم الفعاليات لتقوية التواصل بين التجار وإتاحة الفرصة لهم لمناقشة ما يواجهون من قضايا وتحديات.من جانبه، أكد عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التجارية سعد العجلان أن الوزارة تولي الاهتمام بقطاع التُجار وتعمل على معرفة القضايا والتحديات التي تواجههم والسعي لحلها، حتى يستطيع القطاع القيام بدروه في دعم الاقتصاد الوطني، مفيداً أن القطاع التجاري يمثل ركيزةً مهمةً في النهضة الاقتصادية والتنموية بالمملكة.وقال: إن لقاءات المجلس ستناقش عدداً من المحاور المهمة من أبرزها تكاليف ممارسة الأعمال، إضافة إلى محور يتناول الخدمات اللوجستية ومنها إيجاد تعريف لها وتصنيفها، وسبل توفير البنية التحتية والإمداد وتوفير خدمات تنافسية، والتباحث حول إيجاد آلية للتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة مثل البلديات ووزارة التجارة والاستثمار ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراطات والرخص والمخالفات، وكذلك التشاور حول القضايا والتحديات الأخرى التي تواجه القطاع.// انتهى //11:44ت م0058