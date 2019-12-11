صبيا 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واسنظمت إدارة تعليم صبيا اليوم ، لقاءً لقيادات التعليم بالإدارة ، بحضور مدير تعليم صبيا ضيف الله الحازمي ، والمساعد للشؤون التعليمية "بنين" ناصر معافا والمساعدة للشؤون التعليمية "بنات" حنان الحازمي، وذلك بمركز القيادات بالإدارة.وتضمن جدول أعمال اللقاء الذي استهدف مديري مكاتب التعليم ومساعديهم، ومساعداتهم للشؤون التعليمية، ومديري الأقسام بالإدارة، وعدداً من المشرفين والمشرفات، ورقة عمل عن دور الإدارة الوسطى في تطوير وتحقيق أهداف الإدارة العليا، مكتب التعليم أنموذجاً، كما عُرضت بعض المبادرات النوعية لمركز التميز، وقسم التعليم المستمر بالإدارة.فيما استعرض أمين إدارة التعليم محمد محرق أهداف البناء والعمل المؤسسي للمنظومة التعليمية، وطرق الاستفادة من نقاط القوة وفرص التحسين في بناء المرؤوسين وتحقيق الأهداف من خلالهم.كما أوضح مدير تعليم صبيا خلال اللقاء برنامج "وسام التميز" الذي يشرف عليه مركز التميز، ويعنى بتعميق منهجية التميز المؤسسي، ونشر ثقافة التميز على مستوى الفرد والمؤسسة لرفع مستوى أداء إدارة التعليم ، إلى جانب إطلاق رابط الحصر الإلكتروني للراغبين في التطوع ضمن مبادرة "أتعلم" للمعلمين والمعلمات ممن هم على رأس العمل، أو من المتقاعدين بإشراف من قسم التعليم المستمر.وأكد الحازمي أهمية اللقاء لتذليل الصعوبات وتجاوز التحديات، ومناقشة مرتكزات الإدارة، مشددًا على ضرورة وضوح هوية العمل، ومعالجة الأخطاء بشكل مناسب وملائم، والوعي بتفاصيل العمل، وتثقيف المجموعات ذات الصلة بالمنظومة، لافتًا النظر إلى أهمية الانضباط كجزء من الإنتاجية، وضرورة الإحاطة بالمرجعيات والصلاحيات.// انتهى //11:46ت م0059