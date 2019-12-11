لندن 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، بأخبار الحملات الانتخابية للأحزاب المشاركة في عملية الاقتراع العام التي تجرى غدًا.وأشارت إلى أن الغضب الشعبي في لبنان والعراق توجه نحو الأحزاب الموالية لإيران وحمل طهران المسؤولية تجاه تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلدين.ونقلت تقارير متنوعة عن اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالبيت الأبيض.وأشارت في شأن منفصل إلى أن استمرار نشاط الحمم البركانية في "الجزيرة البيضاء" الأسترالية يحول دون وصول الشرطة لانتشال جثث الضحايا.// انتهى //13:23ت م0088