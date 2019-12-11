الطائف 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واسأطلقت العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بالطائف، حملة للتبرع بالدم لأبطال الحد الجنوبي، تحت شعار "دمك حياة لوطن.وتهدف الحملة لدعم أبطالنا بالحد الجنوبي وتعزيز المبادرات الإنسانية لحث منسوبي الأمن العام على التبرع بالدم بصفة دائمة، والمساهمة - بإذن الله - في إنقاذ حياة الكثيرين، إلى جانب دعم المرافق الصحية بتوفير الدم للمرضى والمصابين بالحوادث المرورية وغيرها.// انتهى //13:24ت م0089