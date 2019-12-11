رام الله 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم افتتاح خادم الحرمين الشريفيين الملك سلمان بن عبد العزيز أعمال القمة الخليجية الأربعين، المقامة في الرياض، والتي أكد فيها على موقف المملكة الثابت والداعم لحقوق الفلسطينيين على ضوء القرارات الدولية.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بترحيب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بالمواقف المميزة والتاريخية والدائمة لدول مجلس التعاون الخليجي الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، والموقف الحازم الذي صدر عن القمة الخليجية بخصوص عدم شرعية الاستيطان، واعتباره مخالفاً للقانون الدولي والشرعية الدولية.وأشارت إلى مطالبة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بضغط دولي على إسرائيل، من أجل ضمان عقد الانتخابات الفلسطينية في القدس، بعد تذليل المعيقات الداخلية وموافقة جميع التنظيمات.وسلطت الصحف الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي (13) فلسطينيًا من الضفة بينهم فتيان، رافق ذلك اعتداءات على المواطنين الفلسطينيين ومداهمة منازل منها لأسرى سابقين، وتسليم بلاغات لمواطنين آخرين لمراجعة مخابراتها.وتحدثت صحف فلسطين عن اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود بقيادة المتطرف يهودا غليك المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وواكبت تأكيدات جامعة الدول العربية أن زيارة النائب البرازيلي إدواردو بولسونارو لمستوطنة "بساغوت" المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية، تعد انتهاكاً لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، محذرة من أن مثل هذه الخطوات ستؤثر سلباً على العلاقة العربية مع جمهورية البرازيل الاتحادية.// انتهى //13:24ت م0090