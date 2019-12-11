القدس المحتلة 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واساقتحم العشرات من عصابات المستوطنين وعناصر من قوات وشرطة ومخابرات الاحتلال اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت مصادر فلسطينية في القدس أن 39 مستوطنا، والعشرات من قوات الاحتلال، و21 من عناصر شرطة ومخابرات الاحتلال قد اقتحموا المسجد بزيهم العسكري على شكل مجموعات، وسط محاولات استفزازية لأداء طقوس تلمودية.// انتهى //13:26ت م0093