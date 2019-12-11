سياسي / طيران الاحتلال ينتهك الأجواء الجنوبية اللبنانية
الأربعاء 1441/4/14 هـ الموافق 2019/12/11 م واس
بيروت 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واس
واصل الطيران الحربي للاحتلال انتهاكه للأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية التي ينفذها فوق العديد من المدن والقرى اللبنانية منتهكًا قرار مجلس الأمن رقم 1701.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اليوم أن الطيران الحربي الإسرائيلي حلق في أجواء منطقة صيدا بجنوب لبنان.
كما حلقت المقاتلات الحربية الإسرائيلية في أجواء مناطق حاصبيا والعرقوب وجبل الشيخ ومزارع شبعا في الجنوب اللبناني.
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