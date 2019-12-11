بيروت 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واسواصل الطيران الحربي للاحتلال انتهاكه للأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية التي ينفذها فوق العديد من المدن والقرى اللبنانية منتهكًا قرار مجلس الأمن رقم 1701.وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اليوم أن الطيران الحربي الإسرائيلي حلق في أجواء منطقة صيدا بجنوب لبنان.كما حلقت المقاتلات الحربية الإسرائيلية في أجواء مناطق حاصبيا والعرقوب وجبل الشيخ ومزارع شبعا في الجنوب اللبناني.// انتهى //13:27ت م0094