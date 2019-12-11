نواكشوط 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واساتفقت موريتانيا والاتحاد الأوربي على تبني خارطة طريق لمتابعة برامج التعاون بينهما، وعلى المضي قدمًا في إجراءاتها العملية.وجاء الاتفاق خلال اجتماع الحوار السياسي الذي ضم وفدي موريتانيا والاتحاد الأوروبي في نواكشوط .وترأس الوفد الموريتاني رئيس الوزراء إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، فيما ترأس الوفد الأوروبي رئيس بعثة الاتحاد الأوربي في نواكشوط جياكومو ديرازو.وتطرقت المناقشات لتولي موريتانيا الرئاسة الدورية لمجموعة دول الساحل الخمس خلال الأشهر القادمة، وكذلك التحديات الأمنية والتنموية التي تواجه منطقة الساحل، حيث أكد الأوروبيون التزامهم بمواصلة دعم الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الساحل.// انتهى //13:27ت م0095