بيروت 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واسأجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري اليوم اتصالاً هاتفياً بوزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أندرو موريسون.وتم خلال الاتصال البحث في المصاعب الإقتصادية التي يجتازها لبنان والجهود المتاحة لمعالجة الأزمة كما شكره على وقوف بريطانيا إلى جانب لبنان.//انتهى//13:29ت م0097