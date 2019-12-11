عرعر 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واسنفذ فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة الحدود الشمالية أمس، بالتعاون مع مبادرة "تنموي" التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، لزيادة نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة لقاءً تعريفياً بعنوان "الحلول التموينية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة"، بحضور عددٍ من مدراء الإدارات الحكومية ورواد ورائدات الأعمال والمهتمين، وذلك في مسرح الغرفة التجارية والصناعية بمدينة عرعر.وتخلل اللقاء الذي قدمه كل من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبرنامج كفالة، طرح العديد من النقاط والمبادرات التعريفية والحلول التمويلية المتوفرة في بنك البلاد والتعرف على مبادرات "منشآت" للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.ويهدف اللقاء إلى تمكين القطاع الخاص وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، لزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد.// انتهى //13:34ت م0102