الدمام 14 ربيع الآخر1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واسأكد خبراء وأصحاب تجارب في قطاع المقاهي المتخصصة، أن المملكة تشهد توسعًا كبيرًا في إنشاء المقاهي المتخصصة، وأن عددها تجاوز نحو الـ20 ألف مقهى في جميع أنحاء المملكة، مشيرين إلى أنه من القطاعات الواعدة استثماريًا خصوصاً بين فئات الشباب.وأشاروا إلى أن الاستثمار في المقاهي يحتاج إلى العديد من المتطلبات والخطوات المدروسة بعناية فائقة، مبنية على دراسات جدوى متكاملة قبل البدء في خوضه، لافتين إلى أهمية الاستثمار في الجودة كونها الأكثـر ارتباطًا بالاستمرارية والاستدامة، وأن المقاهي تعتمد في استدامتها على إرضاء مزاجية المستهلك، وهذه المزاجية تتطلب التـزام صارم بالجودة ومتطلباتها.جاء ذلك خلال برنامج حوار الرواد، الذي عقدته غرفة الشرقية بمقرها الرئيس بالدمام أمس، حول الاستثمار في قطاع المقاهي وأفضل الطرق لمواجهة تحديات الاستثمار فيه وتحقيق الاستدامة، حيث استضاف اللقاء مجموعة من المستثمرين في هذا المجال.واتفق المتحدثون، أن السوق السعودي لا يزال إلى الآن متعطشا إلى الاستثمار في المقاهي، وفقًا لضوابط ومقاييس محددة، مؤكدين على أهمية أن يكون الاستثمار في إنشاء المقهى مبنيًا على فكرة استثمارية خالصة هدفها الربح والاستدامة، ومدعومة بشغف حب القهوة، لافتين إلى أن التحديات لا تتعلق بالإجراءات التي أصبحت تتميز بالسهولة الكبيرة، ولكن التحديات تتمركز في الأساس بالشخص المستثمر، وماذا سوف يُقدمه من جديد ومبتكر ومدى التزامه بالجودة ومتطلباتها، لاسيما في ظل التنافسية الكبيرة في سوق المقاهي في المملكة.وأشاروا، إلى إقبال الرواد على الاستثمار في المقاهي، نظرًا لحالة النمو التي يشهدها هذا القطاع الحيوي في المملكة حاليًا، ما يتطلب منهم العمل على تقديم أفكار ابتكارية تنافسية، والاعتماد في إنشائهم لمقاهيهم على دراسات الجدوى، والتزامهم بالمقاييس العالمية لإدارة المقاهي، كاستمرارية الحفاظ على الطعم وسرعة تلبية الطلبات، وغيرها من التزامات الجودة، سواء في نوعية القهوة المقدمة أو طرق تقديمها أو الأجهزة المستخدمة في تجهيزها، لاسيما وأن الاستدامة مرتبطة بالجودة والتجديد المستمر.وبين المتحدثون أن الاستثمار في المقاهي رغم سهولته إلا أنه عالي المخاطر، ويحتاج إلى الإعداد الجيد والموضوعي قبل الإقبال عليه، مشيرين إلى افتقار السوق السعودي للدراسات العلمية الجادة حول معدلات المبيعات في قطاع المقاهي المتخصصة.// انتهى//14:51ت م0124