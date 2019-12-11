الباحة 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واس‏تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، تقريراً عن برامج وفعاليات مبادرة "سعي" خلال الفترة الماضية.جاء ذلك خلال استقبال سموّه بمكتبه بالإمارة اليوم, المديرة التنفيذية لمبادرة "سعي" لتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة بالمنطقة حصة بنت مطر الزهراني يرافقها أعضاء المبادرة.ورحب أمير الباحة بالمدير التنفيذي حصة مطر وأعضائها, مشيداً سموه بالجهود التي يبذلها الفريق في استثمار طاقات ذوي الإعاقة وقدراتهم عبر دعم توظيفهم والاستفادة من كفاءاتهم لخدمة المنطقة واهلها في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة وتماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.من جانبه أعربت المديرة التنفيذي عن بالغ شكرها وتقديرها لسمو أمير المنطقة على دعمه ومتابعته الدائمة لكل ما من شأنه خدمة ذوي الإعاقة وتوفير سبل الراحة والرفاهية لهم.حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري.// انتهى //14:57ت م0126