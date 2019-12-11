بغداد 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واساغلق مؤشر سوق العراق للأوراق المالية " البورصة" اليوم على ارتفاع بنسبة 0.34%, متوقفًا عند 484.89 نقطة.وسجل المؤشر ارتفاع أسهم 18 شركة, وانخفاض أسهم 6 ,فيما حافظت 10 شركات على أسعار أسهمها.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 425,472,679 سهمًا ,بقيمة 431,732,744 دينارًا عراقيًا, تحصلت من إبرام 414 صفقة , شملت 34 شركة مساهمة ,من أصل 102 شركة مسجلة في البورصة .// انتهى //14:58ت م0127