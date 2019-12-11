القاهرة 14 ربيع آخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واسبدأت اليوم بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة أعمال الاجتماع الخامس عشر لمسؤولي التدريب والابتعاث، بمشاركة سبع دول عربية، من بينها المملكة العربية السعودية.وأوضح مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر الهتلان القحطاني في تصريح له أن الاجتماع يناقش على مدى يومين القضايا المرتبطة بعملية التدريب، والتطوير الإداري، والتخطيط الإستراتيجي والإدارة الإستراتيجية على مستوى المنظمة، وعلى مستوى التدريب، كما يبحث المعوقات والتحديات التي تقف عائقًا أمام تنفيذ الإستراتيجية، وكيفية ربط إستراتيجية التدريب بإستراتيجية المنظمة، وإعداد الخطة التنفيذية لإستراتيجية التدريب وتحديد مؤشرات الأداء.وأشار الهتلان إلى أن الاجتماع يهدف إلى تنمية معارف ومهارات المشاركين في مجال إعداد إستراتيجيات التدريب وربطها بإستراتيجيات المنظمة أو المؤسسة، وتنسيق الجهود وتبادل المعرفة والتجارب والخبرات بين مسئولي التدريب والتطوير الإداري، وتنمية الموارد البشرية من المؤسسات والوزارات والهيئات الحكومية في الدول العربية.// انتهى //15:00ت م0128