الدمام 14 ربيع الآخر1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واساستعرض لقاء الثلاثاء الذي نظمته غرفة الشرقية أمس بحضور رئيس مجلس الإدارة عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، وعدد من رجال الأعمال والمهتمين بمقرها الرئيس , الفرص الاستثمارية العديدة التي تشهدها مبادرات ومشاريع التجمع الصحي بالمنطقة .وأكد الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن الغامدي خلال اللقاء حرص التجمع على الشراكة والتعاون مع قطاع الأعمال، مشيرًا إلى عدد من البرامج والمبادرات التي تدعم القطاع الصحي في المنطقة.وأوضح أن مشاركة قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية سيدعم هذه المبادرات وسيرفع من مستواها وأدائها، وسط المعايير العالية التي يضعها التجمع، تنفيذا لتوجهات الدولة وطبقاً لرؤية المملكة 2030 .ورأى الدكتور الغامدي أن التجمع بمشاركته مع قطاع الأعمال، سيحقق قفزة نوعية في تقديم الخدمات و الرعاية الطبية في المنطقة، وفقاً للبرامج التي صممت خصيصًا لذلك، حيث تشهد المنطقة الشرقية العديد من الإصلاحات والتطور في المجال الطبي.// انتهى //15:02ت م0129