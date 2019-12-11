تبوك 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واسنظم المعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية بمحافظة تيماء أمس، بالتعاون مع إدارة مكتب التعليم بالمحافظة مبادرة " تقني وافتخر" للتعريف بمسارات المعهد والتخصصات المهنية المتوفرة، بحضور محافظ تيماء سعد بن نايف السديري ومدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس فهد بن دخيل الله المطيري وعدد من مدراء الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية بالمحافظة، وذلك بمقر المعهد بتيماء.وقد بدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بالقرآن الكريم, ثم ألقى المهندس راكان القحطاني كلمة منسوبيّ المعهد رحب فيها بالحضور, مقدماً شرحاً عن التخصصات الموجود بفرع الكلية التقنية والمعهد الثانوي الصناعي والمميزات التي يحصل عليها الخريج في نظام الخدمة المدنية , و المواد العلمية والمناهج التي تْدرس في الكلية والمعهد .وفي الختام كرّم محافظ تيماء المدربين والإعلاميين وشركاء النجاح من القطاعات الحكومية المختلفة، كما قام الحضور بجولة على أقسام المعهد والبرامج التدريبية التي تقدم من خلالها المهارات الأساسية في المجالات التقنية والمهنية للمتدربين.// انتهى //15:03ت م0132