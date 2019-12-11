نيويورك 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واسشارك مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لشؤون التخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي أمس، ممثلاً عن المملكة في اجتماع فريق كبار المانحين لدعم منظمة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا)، في نيويورك برئاسة بعثة مملكة إسبانيا.واستُهل الاجتماع بجلسة مغلقة لمجموعة المانحين للمناقشة الداخلية، بعد ذلك انضم ممثلو مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "الأوتشا" للاجتماع واستعرضوا المشهد الإنساني المحتمل لعام 2020 م بالإضافة إلى الأزمات المختلفة وأولويات منظمة "الأوتشا" للعام المقبل.بعد ذلك قدم كبير المستشارين في النزوح الداخلي بمنظمة "الأوتشا "عرضًا مرئيًا يختص بدور المنظمة تجاه النازحين داخليًا، كما قدم رئيس فرع "الأوتشا" في أمريكا اللاتينية عرضًا مرئيًا تضمّن الكوارث الطبيعية التي تتعرض لها أمريكا اللاتينية، كما جرى استعراض الهيكل الخاص بفرع "الأوتشا" في أمريكا اللاتينية وآليات التنسيق الخاصة به مع المكتب الرئيسي وخاصة مع المكاتب القُطرية أو الفرق الاستشارية الإنسانية، وكيف يسمح الهيكل الحالي بالتعامل مع الأزمات التي تجمع بين الكوارث الطبيعية والصراعات.// انتهى //16:13ت م0194